ميونيخ تحتفي بشفاينشتايغر بمباراة تكريمية على ملعب "أليانز أرينا"

يقيم نادي بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء مباراة وداعية رسمية على ملعب "أليانز أرينا" للاعبه السابق الدولي باستيان شفاينشتايغر، يواجه فيها فريقه الحالي شيكاغو فاير الأمريكي.

ويخوض القائد السابق لـ "ناسيونال مانشافات"، شوطا بقميص بايرن وآخر مع شيكاغو.

وترك "شفايني" (34 عاما) نادي بداياته البافاري للانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في 2015، بعد 17 عاما أمضاها في أليانز أرينا وأحرز خلالها 20 لقبا.

وانهمرت الدموع من عيني شفاينشتايغر عندما قوبل بالتصفيق خلال ظهوره الـ 121 مع المنتخب في مباراة ودية ضد فنلندا (2-0) قبل عامين في مونشنغلادباخ.

وأقر شفاينشتايغر "لم أقدر الحدث حق قدره عندما تركت المنتخب الوطني. انتابتني مشاعر عاطفية جياشة. تكون لديك مجموعة من الصور في رأسك وتنساق وراءها على هذا الأساس"، مضيفا "هناك ذكريات كثيرة تستعاد".

وتابع "كانت فترة عظيمة بالنسبة إلي. بايرن هو دائما في القلب، لكني أعرف أن الأمر سيكون عاطفيا بالنسبة إلي".

وخاض شفاينشتايغر أكثر من 500 مباراة بقميص بايرن الذي انضم إلى صفوفه في سن الثالثة عشرة. ويلعب النجم الألماني السابق حاليا مع شيكاغو منذ 2017 بعد 18 شهرا مع فريق "الشياطين الحمر" الإنجليزي.

ومنح شفاينشتايغر الأحد وساما تكريميا من بلدية ميونيخ، في حفل اعتبر خلاله رئيس حكومة إقليم بافاريا ماركوس شويدر اللاعب السابق بأنه "أسطورة حية".

المصدر: أ ف ب