 
مباشر

طفل يجهش بالبكاء أمام ميسي بعد الحصول على توقيعه

الرياضة

طفل يجهش بالبكاء أمام ميسي بعد الحصول على توقيعه
twitter@FCBarcelona
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kpc9

نشر نادي برشلونة الإسباني مقطع فيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لطفل يرتدي قميص النادي الكتالوني ويبكي بحرقة شديدة عند مشاهدة ليونيل ميسي.

وكتب النادي الكتالوني معلقا على الفيديو "هكذا عندما تغلبك مشاعرك لدى رؤية نجمك المفضل".

ووقع ميسي، على قميص الطفل وحاول تهدئته، وقد ظهرت ملامح البهجة على الطفل بعد حصوله على قميص ميسي، لكنه لم يستطع أن يتمالك نفسه وظل يبكي.

جاء ذلك، بعد أن حقق برشلونة فوزه الثاني على التوالي في "الليغا" وجاء على حساب بلد الوليد 1-0، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب.

المصدر: twitter@FCBarcelona

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماذا يجري في سوريا وماذا يُحضر لها؟