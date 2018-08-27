طفل يجهش بالبكاء أمام ميسي بعد الحصول على توقيعه

نشر نادي برشلونة الإسباني مقطع فيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لطفل يرتدي قميص النادي الكتالوني ويبكي بحرقة شديدة عند مشاهدة ليونيل ميسي.

وكتب النادي الكتالوني معلقا على الفيديو "هكذا عندما تغلبك مشاعرك لدى رؤية نجمك المفضل".

Goosebumps 😭😭😭 When you are overcome with emotion seeing your idol...



We ❤ #Messipic.twitter.com/qxqKWVJ5Sh — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 26, 2018

ووقع ميسي، على قميص الطفل وحاول تهدئته، وقد ظهرت ملامح البهجة على الطفل بعد حصوله على قميص ميسي، لكنه لم يستطع أن يتمالك نفسه وظل يبكي.

جاء ذلك، بعد أن حقق برشلونة فوزه الثاني على التوالي في "الليغا" وجاء على حساب بلد الوليد 1-0، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب.

المصدر: twitter@FCBarcelona