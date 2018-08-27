هاليب تواصل صدارة تصنيف نجمات التنس

تواصل الرومانية سيمونا هاليب احتلال صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الصادر، اليوم الاثنين، بعد أسبوع لم يشهد تغييرات على مستوى قائمة أفضل عشر لاعبات.

وحلت الدنماركية كارولاين فوزنياكي وصيفة، وخلفها الأمريكية سلون ستيفنز، بينما تكمل الألمانية أنجليك كيربر رباعي الصدارة.

ودخلت البيلاروسية آرينا سابالينكا قائمة أفضل 20 لاعبة بعد تتويجها أول أمس بلقب بطولة نيوهيفن الأمريكية، على حساب الإسبانية كارلا سواريز (6-1 و6-4). أما سواريز فأفادت من بلوغها نهائي الدورة الأميركية للتقدم ست مراتب لتصبح في المركز 24 عالميا.

في ما يأتي ترتيب اللاعبات العشر الأوليات:

1 - الرومانية سيمونا هاليب 8061 نقطة

2 - الدنماركية كارولاين فوزنياكي 5975

3 - الأمريكية سلون ستيفنز 5482

4 - الألمانية أنجيليك كيربر 5305

5 - التشيكية بترا كفيتوفا 4885

6- الفرنسية كارولين غارسيا 4725

7- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 4555

8- التشيكية كارولينا بليسكوفا 4105

9- الألمانية جوليا غورغيس 3900

10 - اللاتفية يلينا أوستابنكو 3787

المصدر: وكالات