شاهد.. مدرب يعرقل أحد لاعبي الفريق المنافس في لقطة نادرة

تداول عشاق كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريفا يظهر مدرب فريق "أرغيس" يقوم بعرقلة مهاجم فريق "شينديا تارغويست" ضمن الجولة الرابعة لدوري الدرجة الثانية الروماني.

وفي تفاصيل الحادثة، وعند الدقيقة 82 من عمر اللقاء قام إيميل ساندوي المدير الفني للضيوف بعرقلة أحد لاعبي الفريق المنافس عندما كان الأخير يحاول اللحاق بالكرة التي كانت متجهة لخط التماس، بشكل غير متوقع، في لقطة غاية في الغرابة.

Такого безобразия в футболе еще не было 😱pic.twitter.com/nztiZXZwHs — СЭ Футбол РПЛ (@football_se) August 26, 2018

وقام حكم اللقاء على الفور بطرد المدرب الذي قام بالاعتذار من اللاعب قبل مغادرته أرض الملعب.

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وانتهت المباراة بتعادل الفريقين 1-1، ويتصدر "شينديا تارغويست" المسابقة بعشر نقاط، مقابل 8 نقاط لأرغيس في المركز الخامس.

المصدر: وكالات