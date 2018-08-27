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نادال يواصل التحليق في صدارة التصنيف العالمي

الرياضة

نادال يواصل التحليق في صدارة التصنيف العالمي
Reuters
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حافظ النجم الإسباني رافائيل نادال على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين، متفوقا بنحو 3 آلاف نقطة عن وصيفه، السويسري روجر فيدرر.

ولم يشهد جدول "التوب 10" أي تغييرات، حيث حافظ الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو على ترتيبه الثالث، وخلفه الألماني ألكسندر زفيريف.

وتقدم الروسي دانييل مدفيديف إلى المركز الـ36 في التصنيف، بعد أن حقق لقبه الثاني في مسيرته الاحترافية بتتويجه بلقب دورة "وينستون سالم" على حساب الأمريكي ستيف جونسون، وسبق لمدفيديف أن توج مطلع العام الحالي بلقب دورة سيدني الأسترالية.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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