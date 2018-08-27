مورينيو: مصلحة مانشستر يونايتد فوق مصلحتي

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن مصلحة ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي هي أهم من مصلحته الخاصة، وذلك قبل خوض الفريق مباراته اليوم في الجولة الثالثة من الدوري ضد ضيفه توتنهام.

وقال مورينيو قبيل هذا اللقاء:"المشجعون كانوا رائعين في المباراتين السابقتين... ليس معي مباشرة، لكن مع الفريق، وهو الأمر الوحيد الذي يهم".

وأضاف: "في مسيرتي لم أكن يوما أنانيا وأفكر بنفسي، لقد كنت دائما رجل النادي ... هذا ما أنا عليه. أنا سعيد جدا عندما يقوم المشجعون بتشجيع الفريق. ضد ليستر يمكن القول أن الأمر كان طبيعيا لأن الفريق كان يلعب بشكل جيد ويفوز. لكن تشجيع الفريق ضد برايتون، يوم لم نلعب بشكل جيد وخسرنا المباراة، هذا يمنحك شعورا مذهلا".

Ahead of tonight's game, the boss has paid tribute to our fans! 👏 #MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 27, 2018

وتابع البرتغالي الذي يقود "الشياطين الحمر" للموسم الثالث: "نريد أن نحقق الفوز طوال الوقت. نريد أن نلعب بشكل جيد طوال الوقت. لا نريد أن نرتكب الأخطاء. هذا ما نريده ... نريد أسلوبا يضمن الفوز. عدم ارتكاب أخطاء دفاعية. السيطرة. الفرص، تسجيل الأهداف والعودة بالنقاط الثلاث".

وكان مورينيو قد عقد الأسبوع الماضي مؤتمرا صحافيا مقتضبا نفى فيه وجود خلاف له مع نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للنادي، إد وودورد، واكتفى خلاله بردود قصيرة على أسئلة الصحافيين.

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وفي التصريحات الجديدة، أعاد مورينيو انتقاد التقارير الصحافية التي تتحدث عن خلافات في النادي، أو أن الأمور قد تصل إلى حد إقالته من منصبه.

وقال ردا على سؤال حول رضاه عن تشكيلته الحالية في ظل عدم تعزيزها بالشكل الذي كان يرغب به قبل إقفال باب الانتقالات: "تعرفون جوابي ... لا حاجة لأن أجيب لأنني لا أعرف أحيانا لماذا أتواجد هنا طالما أنكم (الصحافيون) تعرفون كل شيء. خلال الأسبوع تعطون الانطباع أنكم تعرفون كل شيء، ثم آتي إلى هنا وتقومون بطرح أسئلة. الأمر غريب".

ويثير مورينيو مؤخرا الكثير من التعليقات والتقارير الصحافية، بعد تصريحات مثيرة للجدل بدأها بالتصويب على إدارة النادي وحضها على التجاوب مع رغبته في إبرام تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية (وهو ما لم يتم بشكل كاف)، وصولا إلى انتقاد أداء لاعبه الفرنسي بول بوغبا.

وما زاد الطين بلة، الأداء غير المستقر الذي يقدمه الفريق في مطلع هذا الموسم، إذ حقق فوزا غير مقنع على ليستر سيتي في الجولة الأولى 2-1، وخسر أمام برايتون المتواضع في الثانية 2-3، وهو يستعد لخوض لقاء صعب اليوم في ختام الجولة الثالثة ضد ضيفه توتنهام هوتسبر.

المصدر: أ ف ب