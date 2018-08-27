بافيتيمبي غوميز "الأسد" ينضم إلى الهلال السعودي

تعاقد فريق الهلال السعودي لكرة القدم مع الفرنسي بافيتيمبي غوميز الملقب بالأسد، قادما من غلطة سراي التركي لمدة موسمين.

ولقي غوميز الذي وصل إلى الرياض أمس الأحد استقبالا حافلا من مشجعي الهلال الذين توافدوا إلى المطار بكثافة.

ويمتد عقد اللاعب الفرنسي مع الزعيم لموسمين، بالإضافة إلى وجود بند يسمح بالتمديد إلى موسم ثالث، بصفقة وصلت قيمتها إلى 12.5 مليون يورو.

ويبلغ غوميز من العمر 33 عاما، وهو من أصول سنغالية، وبدأ مسيرته الاحترافية عام 2004، عندما انضم إلى سانت إتيان الفرنسي، وخاض معه 140 مباراة سجل خلالها 40 هدفا عام 2009.

وانتقل بعدها إلى تروا بنظام الإعارة، ثم إلى ليون الفرنسي، واستمر معه حتى العام 2014، ولعب له 178 مباراة سجل فيها 64 هدفا.

ولعب غوميز مع سوانزي سيتي الإنجليزي بين 2014 و2017، وسجل له 16 هدفا في 64 مباراة.

وعاد غوميز إلى الدوري الفرنسي موسم 2016-2017 وهذه المرة لأولمبيك مارسيليا على سبيل الإعارة وسجل له 20 هدفا في 31 مباراة.

ومع غلطة سراي التركي سجل 29 هدفا في 33 مباراة.

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يذكر أن الأسد غوميز هو صاحب أسرع (هاتريك) في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، إذ سجل 3 أهداف في 8 دقائق فقط من انطلاق مباراة فريقه السابق ليون أمام دينامو زغرب الكرواتي في دور المجموعات، في الـ7 من ديسمبر 2011.

المصدر: وكالات