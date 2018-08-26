واتفورد يتغلب على كريستال بالاس ويزاحم ليفربول على صدارة "البريمير ليغ"

تغلب واتفورد على ضيفه كريستال بالاس (2-1)، في المباراة التي احتضنها ملعب "فيكارغ رود"، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

وسجل ثنائية واتفورد، الأرجنتيني روبيرتو بيرييرا، واليوناني جوزيه هوليباس، في الدقيقتين (53 و71) على الترتيب، بينما أحرز المهاجم العاجي ويلفريد زاها، الهدف الوحيد لكريستال بالاس، في الدقيقة (78).

وحقق واتفورد بذلك فوزه الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، في المركز الثاني في سلم ترتيب "البريمير ليغ"، بفارق الأهداف خلف ليفربول المتصدر (9 نقاط أيضا)، والذي تغلب أمس على ضيفه برايتون (1-0)، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند ثلاث نقاط، ويحتل المركز الـ11 برصيد ثلاث نقاط.

المصدر:GOALTIME