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فيديو.. بطل ملاكمة من أصول مغربية يمنع اختطاف طائرة ركاب

الرياضة

فيديو.. بطل ملاكمة من أصول مغربية يمنع اختطاف طائرة ركاب
Reuters Philippe Laurenson
صورة من الأرشيف
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ساهم بطل فرنسا للملاكمة سابقا، طارق صاحب الدين، في تحييد رجل حاول اختطاف طائرة ركاب كانت في طريقها من مدينة ميونيخ الألمانية إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وكتب الصحفي أرنو روميرو عبر صفحته "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "أمام أنظار 200 من الركاب وأفراد الطاقم، تدخل بطل الملاكمة السابق، وحاول التفاهم مع شخص كان يزداد عدوانية أكثر فأكثر قبل أن يطرحه أرضا ويسيطر عليه ريثما هبطت الطائرة وتدخلت قوات الشرطة في المطار".

وحصل الملاكم على تصفيق من الركاب وطاقم الطائرة، وتمت دعوته لالتقاط صورة في قمرة القيادة كرمز للامتنان.

يذكر أن طارق صاحب الدين (46 عاما) ينحدر من أصول مغربية، وتوج بطلا لفرنسا بالملاكمة مرتين في الوزن الخفيف ووزن الريشة، وخاض 23 نزالا، خلال مسيرته، وحقق 12 انتصارا.

المصدر: "delfi.lv" 

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