// 26.06.2018 по тикету 15478
لوبيتيغي يستبعد نجم الريال الصاعد من مواجهة جيرونا
Reuters Maxim Shemetov
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استبعد جوليان لوبيتيغي مدرب نادي ريال مدريد، النجم البرازيلي الصاعد فينيسيوس جونيور من قائمة النادي الملكي لمواجهة جيرونا اليوم، في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ولم يتواجد اسم فينيسيوس في قائمة الريال، التي ضمت 20 لاعبا وهم:
📝 Los 20 convocados para el partido de esta noche frente al @GironaFC. | #RMLigapic.twitter.com/dW7lbwVhYu— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 26 августа 2018 г.
حراسة المرمى: كيلور نافاس، تيبو كورتوا، كاسيا.
خط الدفاع: كارفخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا.
خط الوسط: كروس، مودريتش، يورينتي، كاسيميرو، أسينسيو، إيسكو، سيبايوس.
خط الهجوم: بنزيما، بيل، فاسكيز، مايورال
المصدر: تويتر
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