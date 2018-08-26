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لوبيتيغي يستبعد نجم الريال الصاعد من مواجهة جيرونا

الرياضة

لوبيتيغي يستبعد نجم الريال الصاعد من مواجهة جيرونا
Reuters Maxim Shemetov
لوبيتيغي يستبعد نجم الريال الصاعد من مواجهة جيرونا
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استبعد جوليان لوبيتيغي مدرب نادي ريال مدريد، النجم البرازيلي الصاعد فينيسيوس جونيور من قائمة النادي الملكي لمواجهة جيرونا اليوم، في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم يتواجد اسم فينيسيوس في قائمة الريال، التي ضمت 20 لاعبا وهم: 

حراسة المرمى: كيلور نافاس، تيبو كورتوا، كاسيا.

خط الدفاع: كارفخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا.

خط الوسط: كروس، مودريتش، يورينتي، كاسيميرو، أسينسيو، إيسكو، سيبايوس.

خط الهجوم: بنزيما، بيل، فاسكيز، مايورال

المصدر: تويتر

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