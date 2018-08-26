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شاهد.. ملاكم أمريكي يهرب من الحلبة مع قرع جرس بداية النزال!

الرياضة

شاهد.. ملاكم أمريكي يهرب من الحلبة مع قرع جرس بداية النزال!
Premier Boxing Champions/youtube
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غادر الملاكم الأمريكي كيرتس هاربر، للوزن الثقيل، الحلبة مباشرة بعد أن دق جرس بداية النزال ضد منافسه النيجيري إيفي أجاغبا، في تصرف "غريب" وفريد من نوعه.

نقلت شبكة "ESPN" عن مدير أعمال الملاكم النيجيري، ريتشارد شيفر، قوله: "إيفي جعل خصمه أكثر الأشخاص جبنا في عالم الملاكمة. لم يكن بحاجة حتى إلى إلقاء نظرة واحدة عليه. هرب المنافس من الحلبة".

وأكدت الصحفية جوردان هاردي أن الملاكم الأمريكي أراد بتصرفه الغريب إيصال رسالة لمنظمي النزال احتجاجا على عدم تكافؤ العائدات من المواجهة، معتبرا بأنها إهانة له بسب قيمتها الزهيدة.

ورفع إيفي أجاغبا، بعد انسحاب خصمه، رصيده إلى ستة انتصارات في مسيرته الاحترافية في الوزن الثقيل، من دون أي هزيمة حتى الآن.

بينما أضاف كيرتس هاربر هزيمة أخرى إلى سجله، لتصبح السادسة في مسيرته حتى الآن، مقابل 13 فوزا.

المصدر: "delfi.lv" 

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