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الملياردير الروسي أبراموفيتش يقرر بيع تشيلسي

الرياضة

الملياردير الروسي أبراموفيتش يقرر بيع تشيلسي
Sputnik Сергей Гунеев
الملياردير الروسي أبراموفيتش يقرر بيع تشيلسي
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يدرس رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، رئيس نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، بيع النادي اللندني بصورة نهائية.

وبحسب صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن أبراموفيتش طلب من البنك الأمريكي "راين غروب" تقدير سعر النادي وإيجاد مستثمر لشرائه.

ورفض نادي تشيلسي التعليق على هذه الأنباء، ولكن مصدر مقرب من أبراموفيتش، أكد أن "البلوز ليس للبيع".

وظهرت معلومات في مايو الماضي، تفيد بأن أبراموفيتش، يواجه مشاكل في تمديد تأشيرته في المملكة المتحدة.

ونتيجة لذلك، وبعد حصوله على الجنسية الإسرائيلية، التي تسمح له بالتواجد على حدود المملكة المتحدة لمدة تصل إلى ستة أشهر، سحب الطلب الخاص بتمديد تأشيرة الاستثمار البريطانية.

وعزت وسائل إعلام روسية، مشاكل أبراموفيتش مع السلطات البريطانية، لقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يذكر أن رجل الأعمال الروسي، الذي تقدر ثروته بحوالي 10 مليارات دولار، اشترى نادي تشيلسي في 2003 مقابل 140 مليون يورو.

المصدر: sports.ru

// 26.06.2018 по тикету 15478

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