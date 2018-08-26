الروسي مدفيديف يهزم جونسون ويحصد لقب دورة "ونستون سالم"
فاز الروسي دانييل مدفيديف بثاني ألقابه في مسيرته الاحترافية، بتتويجه اليوم بطلا لدورة "ونستون سالم" الأمريكية للتنس، على حساب الأمريكي ستيف جونسون.
واحتاج صاحب الـ22 عاما لساعة واحدة و24 دقيقة، للفوز على منافسه الأمريكي في المباراة النهائية، بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما (6-4 و6-4).
Reflex skills: 💯🙌@WSOpen champ, @DaniilMedwed, was pulling out all the tricks in today's final ✨— ATP World Tour (@ATPWorldTour) 25 августа 2018 г.
📽️: @TennisTVpic.twitter.com/otoqJngrEr
وهذا الفوز هو الرابع لمدفيديف في 5 مباريات جمعته بجونسون.
Dominant Daniil 👏— ATP World Tour (@ATPWorldTour) 25 августа 2018 г.
Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) beats Steve Johnson 6-4, 6-4 to claim his 2⃣nd #ATP 🏆, triumphing at the @WSOpen without dropping a set.
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ويعتبر لقب دورة "ونستون سالم"، الثاني في مسيرة مدفيديف، المصنف حاليا في المركز الـ57 عالميا، بعد تتويجه مطلع العام الحالي في بطولة سيدني الأسترالية.
المصدر: تاس