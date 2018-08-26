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الروسي مدفيديف يهزم جونسون ويحصد لقب دورة "ونستون سالم"

الرياضة

الروسي مدفيديف يهزم جونسون ويحصد لقب دورة
Sputnik Антон Денисов
الروسي مدفيديف يهزم جونسون ويحصد لقب دورة "ونستون سالم"
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فاز الروسي دانييل مدفيديف بثاني ألقابه في مسيرته الاحترافية، بتتويجه اليوم بطلا لدورة "ونستون سالم" الأمريكية للتنس، على حساب الأمريكي ستيف جونسون.

واحتاج صاحب الـ22 عاما لساعة واحدة و24 دقيقة، للفوز على منافسه الأمريكي في المباراة النهائية، بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما (6-4 و6-4).

وهذا الفوز هو الرابع لمدفيديف في 5 مباريات جمعته بجونسون.

ويعتبر لقب دورة "ونستون سالم"، الثاني في مسيرة مدفيديف، المصنف حاليا في المركز الـ57 عالميا، بعد تتويجه مطلع العام الحالي في بطولة سيدني الأسترالية.

المصدر: تاس

// 26.06.2018 по тикету 15478

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