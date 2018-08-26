مدرب يوفنتوس يكشف سبب "صيام" رونالدو عن التهديف في "الكالتشيو"

أرجع ماسيميليانو أليغري، المدير الفني ليوفنتوس، سبب صيام لاعبه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو عن التهديف في "الكالتشيو"، إلى اختلاف الدوري الإيطالي عن نظيره الإسباني.

وصرح أليغري "الكرة الإيطالية تختلف بشكل كبير عن الكرة الإسبانية، وهو (رونالدو) يفهم ذلك.. رونالدو يتكيف بشكل جيد، إنه إنسان متواضع، وأنا مسرور لمساهمته في مبارياتنا".

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وبحسب أليغري فإن المباراة التي جمعت أمس فريقه بضيفه لاتسيو (2-0) في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي، تختلف كثيرا عن المباراة الأولى أمام كييفو فيرونا في المرحلة الأولى (3-2)، وقال: "في بداية المباراة أمام لاتسيو ظهر فريقنا وكأنه مستعجل.. كان هناك الكثير من الحماس وذلك لكون هذه المواجهة الأولى لرونالدو في معقل يوفنتوس، ولكن كان من الضروري أن نتحلى بصبر أكبر.. أنا سعيد بلعبتنا".

وشارك رونالدو منذ البداية في المباراتين أمام كييفو ولاتسيو، ولكنه لم يتمكن من هز الشباك.

وكان النجم البرتغالي قد انتقل في "الميركاتو" الصيفي الحالي إلى يوفنتوس، قادما من ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو، وتميزت فترته مع الريال بغزارة أهدافه، حيث بات الهداف التاريخي للنادي الملكي.

المصدر: لينتا.رو