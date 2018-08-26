روسيا تستضيف الجولة السادسة لكأس رئيس الإمارات للخيول العربية

يستضيف مضمار "سنترال هيبودروم" في العاصمة الروسية موسكو اليوم الأحد، الجولة السادسة من سلسلة سباقات كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية الأصيلة في نسختها الخامسة والعشرين.

ويشهد السباق تحديا مثيرا بين نخبة الخيول العربية الأصيلة في المحطة الروسية السادسة لسلسلة سباقات عام 2018، التي تقام تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

ويشارك في السباق 13 من نخبة الخيول العربية الأصيلة في روسيا لمسافة 1800 متر بفئة "ليستد"، والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق.

وأولت اللجنة المنظمة لسباقات كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية الأصيلة، اهتماما كبيرا بتنظيم السباقات في محطات جديدة غير مسبوقة، بهدف تعزيز سمعة ومكانة الكأس، ورسالته في مختلف دول العالم، حيث انضمت روسيا كمحطة جديدة لقائمة المحطات المعتمدة لعام 2018.

وتحظى المحطة الروسية باهتمام واسع من ملاك ومربي الخيول في روسيا، الذين يطمحون للتواجد بقوة وتسجيل مشاركة ثرية، والفوز بلقب الكأس ذات القيمة التاريخية العريقة، باعتبارها من السباقات الكلاسيكية التي ترسخت في المضامير العريقة خلال السنوات الماضية.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات