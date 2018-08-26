صلاح ينشر صورا رائعة احتفالا بهدفه في شباك برايتون

نشر النجم المصري محمد صلاح عبر موقعه الرسمي في تويتر، مجموعة من الصور، بعد فوز فريقه ليفربول أمس على ضيفه برايتون (1-0)، في المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان صلاح قد سجل الهدف الوحيد في تلك المباراة، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة، رفع بها رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: تويتر