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صلاح ينشر صورا رائعة احتفالا بهدفه في شباك برايتون

الرياضة

صلاح ينشر صورا رائعة احتفالا بهدفه في شباك برايتون
Reuters Peter Powell
صلاح ينشر صورا رائعة احتفالا بهدفه في شباك برايتون
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نشر النجم المصري محمد صلاح عبر موقعه الرسمي في تويتر، مجموعة من الصور، بعد فوز فريقه ليفربول أمس على ضيفه برايتون (1-0)، في المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان صلاح قد سجل الهدف الوحيد في تلك المباراة، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة، رفع بها رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: تويتر

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