// 26.06.2018 по тикету 15478
صلاح ينشر صورا رائعة احتفالا بهدفه في شباك برايتون
Reuters Peter Powell
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نشر النجم المصري محمد صلاح عبر موقعه الرسمي في تويتر، مجموعة من الصور، بعد فوز فريقه ليفربول أمس على ضيفه برايتون (1-0)، في المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
⚽️🔴 pic.twitter.com/aSBpZQHIjM— Mohamed Salah (@MoSalah) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨
وكان صلاح قد سجل الهدف الوحيد في تلك المباراة، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة، رفع بها رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.
المصدر: تويتر
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