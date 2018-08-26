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شاهد.. ردة فعل مثيرة لرونالدو بعدما استعصت عليه شباك الكالتشيو!

الرياضة

شاهد.. ردة فعل مثيرة لرونالدو بعدما استعصت عليه شباك الكالتشيو!
Reuters Massimo Pinca
شاهد.. ردة فعل مثيرة لرونالدو بعدما استعصت عليه شباك الكالتشيو!
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فشل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمس، في تسجيل أول أهدافه مع فريقه الجديد يوفنتوس في ثاني مبارياته في الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وبعدما أخفق رونالدو في هز الشباك في مباراته الأولى في "الكالتشيو"، التي فاز بها اليوفي الأسبوع الماضي على مضيفه كييفو فيرونا (2-3)، واصل "الدون" صيامه التهديفي في المباراة الثانية أمام لاتسيو، التي أقيمت أمس، وانتهت بفوز "السيدة العجوز" (2-0).

وأتيحت لرونالدو في مباراة الأمس، فرصة ذهبية في الدقيقة (76)، لتسجيل باكورة أهدافه في "الكالتشيو"، بعدما توصل بتمريرة رائعة من الجهة اليمنى، عن طريق مواطنه جواو كانسيلو، إلا أن "الدون"، وعلى غير عادته، لم يفلح في ترجمة هذه الفرصة إلى هدف، بعد ارتداد الكرة من الحارس لتمر منه. ولكن ولحسن حظه، فقد وصلت الكرة إلى زميله الكرواتي  ماريو مانزوكيتش، الذي وضعها في شباك لاتسيو الخالية.

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وبعد إهداره لهذه الفرصة السهلة، التقطت الكاميرات لقطة معبرة لرونالدو وهو يرفع يداه إلى السماء، وكأن لسان حاله يقول: "إن لم أسجل في مثل هذه الفرص فمتى سأحرز أول أهدافي في الكالتشيو!".

المصدر: news.ru + RT

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