نابولي يقلب الطاولة على ميلان في مباراة مثيرة (فيديو)

حقق فريق نابولي فوزا مثيرا على ضيفه ميلان (3-2)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم الميلان "الروسونيري" بهدفين حملا توقيع كل من لاعبيه، جياكومو بونافنتورا، ودافيد كالابريا، في الدقيقتين الـ (15، 49) على الترتيب. ورد لاعب نابولي، البولندي بيوتر زيلينسكي، بهدفين متتاليين، في الدقيقتين (53، 67)، ومن ثم انتزع زميله المهاجم البلجيكي درايس ميرتينز، هدف الفوز الثالث لأصحاب الأرض، قبل 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

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وحقق نابولي، بذلك انتصاره الثاني على التوالي، في حين تجرع ميلان مرارة الهزيمة الأولى في الموسم الجديد للكالتشيو.

المصدر: RT