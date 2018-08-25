 
مباشر

نابولي يقلب الطاولة على ميلان في مباراة مثيرة (فيديو)

الرياضة

نابولي يقلب الطاولة على ميلان في مباراة مثيرة (فيديو)
Reuters Ciro De Luca
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kp54

حقق فريق نابولي فوزا مثيرا على ضيفه ميلان (3-2)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم الميلان "الروسونيري" بهدفين حملا توقيع كل من لاعبيه، جياكومو بونافنتورا، ودافيد كالابريا، في الدقيقتين الـ (15، 49) على الترتيب. ورد لاعب نابولي، البولندي بيوتر زيلينسكي، بهدفين متتاليين، في الدقيقتين (53، 67)، ومن ثم انتزع زميله المهاجم البلجيكي درايس ميرتينز، هدف الفوز الثالث لأصحاب الأرض، قبل 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

إقرأ المزيد
شاهد.. "السيدة العجوز" تدجّن نسور لاتسيو

وحقق نابولي، بذلك انتصاره الثاني على التوالي، في حين تجرع ميلان مرارة الهزيمة الأولى في الموسم الجديد للكالتشيو.

المصدر: RT 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هل مقاتلة "كوثر" الإيرانية هي ذاتها (F5) الأمريكية؟