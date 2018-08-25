هاميلتون أول المنطلقين في جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا-1

سينطلق البريطاني لويس هاميلتون سائق (مرسيدس) من المركز الأول في سباق جائزة بلجيكا الكبرى، المرحلة الـ 13 من بطولة العالم للفورمولا-1.

وتصدر هاميلتون التجارب التأهيلية، التي جرت اليوم السبت، على حلبة فرانكورشام، قاطعا مسافة (7.004 كلم) بزمن قدره (1:58.179) دقيقة.

وتفوق البريطاني على سائق (فيراري) الألماني سيباستيان فيتل، وسائق (فورس - إنديا) الفرنسي إستيبان أوكون، صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي.

ويتصدر هاميلتون قائمة الترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا-1، برصيد 213 نقطة، متقدما بفارق 24 نقطة، على وصيفه سيباستيان فيتل، ويليهما سائق (فيراري) الآخر الفنلندي كيمي رايكونن، في المركز الثالث برصيد 146 نقطة.

المصدر: "twitter/F1"