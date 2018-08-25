الإصابة تحرم البايرن من خدمات لاعبه كومان

أكد نادي بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، أن لاعبه الفرنسي كينغسلي كومان، الذي خرج مصابا من مباراة الفريق أمس أمام هوفينهايم، سيخضع لعملية وسيغيب لأسابيع.

وأوضح البايرن أن الإصابة الجديدة التي تعرض لها الجناح السريع البالغ من العمر 22 عاما، مماثلة لإصابة تعرض لها في فبراير الماضي، وتطلبت خضوعه لعملية جراحية والغياب لفترة قاربت ثلاثة أشهر، ما تسبب بشكل رئيسي في استبعاده عن التشكيلة الرسمية للمنتخب الفرنسي، الذي أحرز لقب نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وأشار النادي البافاري إلى أن كومان تعرض لتمزق في الرباط فوق الكاحل الأيسر، مضيفا "هذا كان تقييم الفحص الذي أجري من قبل الفريق الطبي بعد المباراة. وعلى كومان أن يخضع لعملية جراحية وسيغيب لبضعة أسابيع".

وأتت الإصابة الجديدة لكومان خلال المباراة ضد هوفنهايم (3-1) في المرحلة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم، إثر تدخل قاس من نيكو شولتس في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

المصدر: وكالات