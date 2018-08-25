إبراهيموفيتش يسجل هدفا رائعا بطريقة "السهل الممتنع" (فيديو)

واصل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إبداعاته في الدوري الأمريكي، وسجل هدفا جديدا بطريقة جميلة، خلال اللقاء الذي تعادل فيه فريقه لوس أنجلوس غالاكسي مع ضيفه لوس أنجلوس إفسي.

وتمكن النجم السويدي الشهير بلقب "السلطان إبرا"، من افتتاح باب التسجيل لفريقه، في الدقيقة (16)، بعدما سجل هدفا بطريقة "السهل الممتنع"، حيث روض الكرة بصدره، قبل أن يضعها بكل هدوء في شباك حارس فريق لوس أنجلوس إفسي.

ورفض حكم المباراة في البداية احتساب الهدف، بدعوى أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى، ولكن وبعد مشاوراته مع حكم الفيديو قرر احتسابه.

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وأدرك المهاجم المكسيكي كارلوس فيلا، هدف التعادل للوس أنجلوس إفسي، في الدقيقة (52)، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).

وبهذه النتيجة رفع غالاكسي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الأمريكي الممتاز لكرة القدم، فيما ارتفع رصيد لوس أنجلوس إفسي إلى 45 نقطة، ويتمركز في المرتبة الثانية.

المصدر: RT+ Sports.ru