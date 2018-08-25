الروسي مدفيديف يبلغ نهائي دورة "ونستون سالم"

صعد الروسي دانييل مدفيديف إلى نهائي دورة "ونستون سالم" الأمريكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها 700 ألف دولار، عقب فوزه اليوم في الدور نصف النهائي على الياباني تارو دانييل.

وفاز النجم الروسي الصاعد (22 عاما)، من دون عناء بمجموعتين متتاليتين، تفاصيلهما (6-1 و6-1)، في مباراة استمرت لساعة واحدة وست دقائق.

وقدم مدفيديف، الذي حقق فوزه الثاني في مباراته الثانية أمام تارو، أداء رائعا طيلة أطوار اللقاء، وحقق 5 إرسالات ساحقة، وكسر إرسال منافسه في 5 مناسبات.

وضرب مدفيديف موعدا في النهائي مع المصنف الثامن في البطولة، الأمريكي ستيف جونسون، الذي أطاح بالمرشح الثاني للقب، الإسباني بابلو كارينو بوستا، بواقع (6-3 و6-4).

المصدر: تاس