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شاهد.. هدف سعودي "صاروخي" في الشباك الإماراتية

الرياضة

شاهد.. هدف سعودي
Mini Match/Youtube.com
شاهد.. هدف سعودي "صاروخي" في الشباك الإماراتية
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سجل الدولي المغربي كريم الأحمدي هدفا رائعا خلال المباراة التي جمعت بين فريقه، الاتحاد السعودي، وضيفه، الوصل الإماراتي، الجمعة، في ذهاب الدور الـ32 من البطولة العربية لكرة القدم.

وحاول أحد لاعبي الفريق الإماراتي إبعاد هجمة خطرة عن مرماه بتشتيت الكرة، لكنه لم ينجح في ذلك لتصل الكرة على طبق من ذهب للأحمدي، الذي سددها على "الطاير" بيمناه، بضربة قوية لا تصد ولا ترد، لتخترق الشباك الإماراتية.

وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي (1-1)، وسيتجدد لقاء الفريقين في الإمارات في الـ30 من الشهر الجاري، لتحديد المتأهل منهما إلى الدور المقبل.

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المصدر: يوتيوب

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