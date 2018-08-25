دراسة تكشف عن النادي الأكثر شعبية في العالم

كشفت دراسة أنجزها موقع "JD Sports" أن نادي ريال مدريد الإسباني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا في النسخ الثلاث الماضية، هو الأكثر شعبية في العالم.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الموقع اعتمد في دراسته على تحليل عمليات البحث عن أندية كرة القدم في محرك البحث "google".

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واحتل الريال صدارة عمليات البحث في 97 بلدا، متقدما بفارق كبير على نادي أرسنال الإنجليزي، الذي جاء في المركز الثاني (17 بلدا)، متبوعا بمواطنه مانشستر يونايتد، الذي حل ثالثا (16 بلدا).

وأوضحت الدراسة أن ليفربول الإنجليزي بات الأكثر بحثا في محركات البحث في مصر، متفوقا على ريال مدريد، وهو ما قد يعود لتألق المصري محمد صلاح مع النادي الإنجليزي.

ويعتبر الريال أكثر الأندية فوزا بالألقاب في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 13 لقبا، والدوري الإسباني بـ33 لقبا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد اختار في وقت سابق، ريال مدريد كأفضل ناد في القرن العشرين.

المصدر: لينتا.رو + وكالات