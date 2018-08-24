البيلاروسية سوبولينكو تواصل مغامراتها في نيو هيفن .. (فيديو)

أطاحت اللاعبة البيلاروسية آرينا سوبولينكو بمنافستها الألمانية جولينا جورجيس من الدور ربع النهائي لدورة نيو هيفن الأمريكية للتنس، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 760 ألف دولار.

وتمكنت اللاعبة البيلاروسية المغمورة (20 عاما) من الفوز على جولينا جورجيس، بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (6-4) و(7-6) في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم الجمعة.

After reaching the semifinals at @CincyTennis last week, @SabalenkaA goes one better to book her place in the @connecticutopen final!



Defeats Julia Goerges 6-4, 7-6(3)!



Sabalenka is 10-2 in main draw hardcourt matches in North America this summer. pic.twitter.com/oCFf7q6jzL — WTA (@WTA) August 24, 2018

وستكون آرينا سوبولينكو، في الدور قبل النهائي، الفائزة من المباراة التي ستجمع بين اللاعبتين البورتو ريكية مونيكا بويغ والإسبانية كارلا سواريز نافارو.

المصدر:RT