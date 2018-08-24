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البيلاروسية سوبولينكو تواصل مغامراتها في نيو هيفن .. (فيديو)

الرياضة

البيلاروسية سوبولينكو تواصل مغامراتها في نيو هيفن .. (فيديو)
Reuters Paul Childs
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أطاحت اللاعبة البيلاروسية آرينا سوبولينكو بمنافستها الألمانية جولينا جورجيس من الدور ربع النهائي لدورة نيو هيفن الأمريكية للتنس، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 760 ألف دولار.

وتمكنت اللاعبة البيلاروسية المغمورة (20 عاما) من الفوز على جولينا جورجيس، بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (6-4) و(7-6) في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم الجمعة.

وستكون آرينا سوبولينكو، في الدور قبل النهائي، الفائزة من المباراة التي ستجمع بين اللاعبتين البورتو ريكية مونيكا بويغ والإسبانية كارلا سواريز نافارو.

المصدر:RT 

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