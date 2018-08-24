الشرطة البريطانية تعتقل قائد منتخب فرنسا

كشفت صحيفة "The Independent" أن الشرطة البريطانية أوقفت حارس نادي توتنهام الإنجليزي ومنتخب فرنسا لكرة القدم هوغو لوريس لقيادته سيارته تحت تأثير الكحول.

وحسب الصحيفة فإن الشرطة أوقفت قائد منتخب "الديوك" وسط العاصمة لندن، قرابة الساعة 2.30 بالتوقيت المحلي من صباح اليوم، قبل أن تطلق سراحه بكفالة، وسيمثل أمام المحكمة في الـ11 من الشهر المقبل.

ويعتبر لوريس (31 عاما) من أفضل حراس المرمى في العالم في الوقت الراهن، وساهم في فوز منتخب بلاده ببطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا، كما سبق له التتويج بكأس فرنسا مع ليون، الذي دافع عن ألوانه قبل أن ينضم عام 2012 إلى توتنهام الإنجليزي.

وينتظر أن يشارك لوريس الاثنين المقبل، في مباراة فريقه ضد مضيفه مانشستر يونايتد، في المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: لينتا.رو