 
مباشر

الشرطة البريطانية تعتقل قائد منتخب فرنسا

الرياضة

الشرطة البريطانية تعتقل قائد منتخب فرنسا
Reuters Damir Sagolj
الشرطة البريطانية تعتقل قائد منتخب فرنسا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kozv

كشفت صحيفة "The Independent" أن الشرطة البريطانية أوقفت حارس نادي توتنهام الإنجليزي ومنتخب فرنسا لكرة القدم هوغو لوريس لقيادته سيارته تحت تأثير الكحول.

وحسب الصحيفة فإن الشرطة أوقفت قائد منتخب "الديوك" وسط العاصمة لندن، قرابة الساعة 2.30 بالتوقيت المحلي من صباح اليوم، قبل أن تطلق سراحه بكفالة، وسيمثل أمام المحكمة في الـ11 من الشهر المقبل.

ويعتبر لوريس (31 عاما) من أفضل حراس المرمى في العالم في الوقت الراهن، وساهم في فوز منتخب بلاده ببطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا، كما سبق له التتويج بكأس فرنسا مع ليون، الذي دافع عن ألوانه قبل أن ينضم عام 2012 إلى توتنهام الإنجليزي.

وينتظر أن يشارك لوريس الاثنين المقبل، في مباراة فريقه ضد مضيفه مانشستر يونايتد، في المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: لينتا.رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إذا فتح لك باب الهجرة فهل تتردد في أخذ قرارك؟