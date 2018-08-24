"الفيفا" يوقف رئيس الاتحاد الفلسطيني بعد تهديده بحرق قميص ميسي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم إيقاف رئيس الاتحاد الفلسطيني للعبة جبريل الرجوب 12 شهرا عن المشاركة في أي مباراة أو مسابقة.

واتخذ "الفيفا" هذا القرار على خلفية دعوة الرجوب قبل شهرين لحرق قميص الأرجنتيني ليونيل ميسي في حال خوض منتخب بلاده مباراة ودية ضد إسرائيل في القدس.

وذكر "الفيفا" في بيان أن "لجنة الانضباط عاقبت رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب بالإيقاف 12 شهرا وغرامة 20 ألف فرنك سويسري (نحو 20 ألف دولار أمريكي) لمخالفة المادة 53 (التحريض على الكراهية والعنف) من قانون الانضباط، بعد تصريحات إعلامية حث فيها مشجعي كرة القدم على استهداف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وحرق قمصان وصور (اللاعب) ليونيل ميسي".

وكان الرجوب قد قال في الثالث من يونيو الماضي بعد تقديم رسالة احتجاج إلى الممثلة الأرجنتينية في رام الله "ميسي هو رمز للمحبة والسلام (...) نطالبه ألا يكون جسرا لتبييض وجه الاحتلال"، مضيفا "سنبدأ حملة ضد الاتحاد الأرجنتيني نستهدف فيها ميسي شخصيا الذي يحظى بعشرات الملايين من المعجبين في الدول العربية والإسلامية (...) سنستهدف ميسي ونطالب الجميع بأن يحرق القميص العائد له ويحرق صورته ويتخلى عنه".

المصدر: وكالات