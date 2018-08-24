السعودية تتجاوز الصين وتبلغ ربع نهائي الألعاب الآسيوية

حجز المنتخب الأولمبي السعودي بطاقة العبور إلى ربع نهائي مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في إندونيسيا، عقب فوزه اليوم على نظيره الصيني بـ4 أهداف مقابل 3. ‏

وفرض هارون كمارا نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" للأخضر السعودي، في الدقائق (16، 33 و60)، بينما سجل زميله سعد علي السلولي هدفا آخر في الدقيقة (29).

أما ثلاثية المنتخب الصيني فقد تناوب على تسجيلها جونشينغ ياو، وهيونغ، وشيهاو وي، في الدقائق (80، 88 و95) على الترتيب.

وينتظر المنتخب السعودي في الدور ربع النهائي، الفائز من مباراة اليابان وماليزيا، التي ستقام في وقت لاحق اليوم.

المصدر:RT