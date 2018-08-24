 
مباشر

السعودية تتجاوز الصين وتبلغ ربع نهائي الألعاب الآسيوية

الرياضة

السعودية تتجاوز الصين وتبلغ ربع نهائي الألعاب الآسيوية
كورة فى كورة/Youtube.com
السعودية تتجاوز الصين وتبلغ ربع نهائي الألعاب الآسيوية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/koxg

حجز المنتخب الأولمبي السعودي بطاقة العبور إلى ربع نهائي مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في إندونيسيا، عقب فوزه اليوم على نظيره الصيني بـ4 أهداف مقابل 3. ‏

وفرض هارون كمارا نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" للأخضر السعودي، في الدقائق (16، 33 و60)، بينما سجل زميله سعد علي السلولي هدفا آخر في الدقيقة (29).

أما ثلاثية المنتخب الصيني فقد تناوب على تسجيلها جونشينغ ياو، وهيونغ، وشيهاو وي، في الدقائق (80، 88 و95) على الترتيب.

وينتظر المنتخب السعودي في الدور ربع النهائي، الفائز من مباراة اليابان وماليزيا، التي ستقام في وقت لاحق اليوم.

المصدر:RT

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. طائرة تسقط بشكل مفاجئ وغريب ما أدى لانفجارها