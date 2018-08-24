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مستثمر عربي يقدم عرضا قياسيا لشراء نادي ليفربول

الرياضة

مستثمر عربي يقدم عرضا قياسيا لشراء نادي ليفربول
Reuters Eddie Keogh
مستثمر عربي يقدم عرضا قياسيا لشراء نادي ليفربول
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أفادت تقارير إعلامية، بأن مستثمرا إماراتيا قدم عرضا ضخما بلغت قيمته 2 مليار جنيه إسترليني، لشراء ليفربول الإنجليزي، وصيف بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم الماضي.

وبحسب موقع "sports.ru" الروسي، فإن المستثمر الإماراتي هو أحد أقارب الشيخ منصور، مالك نادي مانشستر سيتي.

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وأشار الموقع إلى أن الشركة المالكة للنادي الأحمر ترفض النظر في اقتراح بيع النادي، ولم تجر أي مفاوضات حول هذا الموضوع مع أي طرف.

جدير بالذكر أن شركة "Fenway Sports Group"، المالكة لليفربول، كانت قد اشترت النادي عام 2010 مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: sports.ru

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