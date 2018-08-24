الروسي مدفيديف يصعد إلى المربع الذهبي لدورة "ونستون سالم"

تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى نصف نهائي دورة "ونستون سالم" الأمريكية للتنس، عقب فوزه اليوم على الأمريكي ريان هاريسون، بمجموعتين دون رد.

وانتهت المواجهة التي استمرت لساعتين و40 دقيقة، بفوز النجم الروسي الصاعد (22 عاما)، بواقع (7-6 و6-4).

وضرب مدفيديف موعدا في الدور نصف النهائي مع الياباني تارو دانييل، الذي تأهل على حساب التشيلي نيكولاس هاري، بفوزه عليه بمجموعتين لواحدة (4-6، 6-2 و6-1).

وستجمع مباراة نصف النهائي الثاني، بين الإسباني بابلو كارينو بوستا، المرشح الثاني للقب، والأمريكي ستيف دجونسون، المصنف الثامن في البطولة.

المصدر: تاس