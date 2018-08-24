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الألعاب الآسيوية 2018.. الحربي يهدي أول ميدالية للسعودية

الرياضة

الألعاب الآسيوية 2018.. الحربي يهدي أول ميدالية للسعودية
Reuters Issei Kato
الألعاب الآسيوية 2018.. الحربي يهدي أول ميدالية للسعودية
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منح السعودي حسين غويلي الحربي أول ميدالية لبلاده في دورة الألعاب الآسيوية 2018 في أندونيسيا، بتتويجه بفضية رماية البندقية 300 م اليوم الجمعة.

وحل الحربي ثانيا خلف الكوري الجنوبي تشوي يونغجيون، بعد منافسة متقاربة، إذ أنهى الحربي المنافسات بمجموع 568 نقطة، مقابل 569 لتشوي.

وعاد المركز الثالث والميدالية البرونزية للكوري الجنوبي الآخر لي وونغيو.

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وانضم الحربي إلى ثلاثة رماة عرب، حققوا ميداليات في الألعاب الآسيوية 2018 المستمرة حتى الثاني من سبتمبر المقبل، وهم القطري حمد المري المتوج أمس الخميس ببرونزية "دابل تراب" (الحفرة المزدوجة)، واللبنانيان راي باسيل وألان موسى، المتوجان بذهبية فئة "تراب" للفرق المختلطة، علما أن باسيل حصدت أيضا برونزية فئة "تراب" لمنافسات الفردي.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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