الدوري الروسي.. صدام قوي بين سبارتاك ودينامو في "ديربي" موسكو

يستضيف نادي سبارتاك موسكو غدا السبت جاره وغريمه دينامو، في قمة مباريات المرحلة الخامسة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويتطلع سبارتك لتحقيق انتصاره الرابع، ومواصلة انطلاقته القوية في الدوري هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن المتصدر زينيت سان بطرسبورغ، الذي يسافر الأحد إلى مدينة أوفا لمواجهة فريقها المحلي.

أما دينامو الذي حقق في المرحلة الماضية انتصاره الأول في الدوري على حساب أوفا بثلاثية نظيفة، بعد تعادلين وخسارة واحدة في أول 3 مراحل، فيسعى للخروج بأقل الأضرار من موقعة "الديربي"، وستكون نتيجة التعادل إيجابية لفريق يحتل المركز السادس برصيد 5 نقاط.

وتفتتح اليوم مباريات المرحلة الخامسة بمواجهة آرسنال تولا وضيفه روستوف، على أن تستكمل بقية المباريات يومي السبت والأحد، حيث يلعب أورال مع أخمات غروزني، وروبين قازان مع تسيسكا موسكو، وأورينبورغ مع كراسنودار، ولوكوموتيف موسكو مع أنجي.

وتختتم الاثنين المرحلة الخامسة من الدوري الروسي بلقاء متذيل الترتيب ميتالورج كراسنويارسك (نقطة واحدة) وضيفه كريليا سوفيتوف.

المصدر: rsport.ria.ru