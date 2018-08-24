فيدال: لو طبقت تقنية الفيديو لما فاز الريال بـ"التشامبيونز ليغ"

قال الدولي التشيلي أرتورو فيدال، المنضم حديثا إلى نادي برشلونة قادما من بايرن ميونيخ، إن ريال مدريد لم يكن يستحق الفوز بآخر نسختين من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشكك لاعب خط الوسط البالغ من العمر 31 عاما، في نجاحات النادي الملكي على الساحة الأوروبية، حيث صرح: "ريال مدريد لم يكن ليفوز بآخر نسختين من مسابقة دوري أبطال أوروبا لو استخدمت في البطولتين تقنية الفيديو "VAR" (تقنية تساعد الحكام على تفادي ارتكاب أخطاء تحكيمية)".

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وفرض ريال مدريد هيمنته على مسابقة "التشامبيونز ليغ" في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث توج بثلاثة ألقاب متتالية، وهو رقم قياسي، وأقصى في آخر نسختين في دور خروج المغلوب، نادي بايرن ميونيخ، الذي كان فيدال يدافع عن ألوانه.

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المصدر: لينتا.رو