السباح السوري الشهير فراس معلا يمثل روسيا في بطولة أوروبا

صرح السباح السوري الشهير فراس معلا بأنه يتشرف بتمثيل روسيا في بطولة أوروبا للسباحة لفئة الماسترز، التي ستقام في مدينة كران السلوفينية، مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وأجرى موقع RT حوارا مع البطل السوري فراس معلا حول تمثيله لروسيا في البطولة الأوروبية، وتحضيراته لها ومواضيع أخرى، وفيما يلي نص الحوار:

RT - لماذا قررتم المشاركة مع منتخب روسيا .. وهذا يعني أنكم تحملون الجنسية الروسية، أليس كذلك؟

معلا: قررت تمثيل روسيا باعتبار أنه لدي إقامة دائمة في روسيا، وأنا مشترك مع نادي (كوبان ماسترز) في مدينة كراسنودار، وتم الاتفاق مع هذا النادي على المشاركة في بطولة أوروبا التي ستقام في سلوفينيا في مسابقتي 3و5 كلم. وقبل ذلك شاركت في بطولة روسيا للماسترز قبل شهرين التي أقيمت في مدينة أنابا على شواطئ البحر الأسود، وفزت بالمركز الأول في البطولة. ويشرفني أن أشارك باسم روسيا، وإنشاء الله إذا توفقت وحققت ميدالية فسأهديها إلى الشعبين السوري والروسي.

RT - هل سيحق لكم المشاركة باسم سوريا في البطولات من الآن فصاعدا، كونكم شاركتم في بطولة روسيا للماسترز وستشاركون في بطولة أوروبا أيضا؟

معلا: نعم، سأشارك باسم سوريا في بطولة العالم المقبل، لأنها ستكون بعد نحو عام من بدء بطولة أوروبا، وبالتالي سيكون باستطاعتي المشاركة.. لقد شاركت باسم سوريا في بطولة العالم التي أقيمت العام الماضي في هنغاريا وحصلت على الميدالية البرونزية، وسيمر عام على ذلك بالتالي سيكون باستطاعتي تمثيل روسيا في بطولة أوروبا.

RT - كيف تسير تحضيراتكم لبطولة أوروبا للماسترز، وأين؟

معلا: أنا أتدرب في العاصمة دمشق صباحا ومساء وأقطع مسافة نحو 14 كلم كل يوم. لدى مشاركتي في بطولة روسيا أبدوا اهتمامهم واستعدادهم للمساعدة والتعاون وخاصة رئيس جمهورية أديغيا الروسية، مكان إقامتي، ووزير الرياضة. ولكنني أفضل التدريب هنا في المكان الذي تعودت عليه، وأنا شكرتهم على اهتمامهم، وقلت لهم لا يلزمني شيء وسأسافر مباشرة من بلدي إلى سلوفينا للمشاركة في البطولة.

RT - بعيدا عن السباحة، ما هي الرياضة المفضلة لديكم، هل تابعتم مباريات مونديال "روسيا 2018"، ما انطباعكم عنها من حيث التنظيم، وأي منتخب كنت تشجع؟

معلا: أنا أتابع كرة السلة. ليس لدي إلمام بكرة القدم، ولكني تابعت مباريات كأس العالم 2018، بداية خلال وجودي في روسيا عند المشاركة في بطولة الماسترز، بداية المونديال في الفترة من (17 إلى 23 يونيو)، وبعد ذلك في سوريا. وشجعت منتخب روسيا، الذي قدم أداء رائعا تحت قيادة مدرب محنك، رغم وجود منتخبات كبيرة مثل ألمانيا والبرازيل والأرجنتين... تنظيم البطولة كان رائعا، من حيث الاهتمام والأمن وغيرهما من الأمور التنظيمية.

وأشار فراس معلا إلى أنه سيسافر إلى سلوفينيا يوم 5 سبتمبر المقبل، وسيشارك في سباقي 3و5 كلم يومي (8 و9) من الشهر نفسه.

وأفاد السباح السوري بأنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء المقبل، في الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، في مركز دمشق.

وتوج فراس معلا بالميدالية الذهبية في بطولة روسيا للسباحة في المياه المفتوحة لفئة الماسترز، التي أقيمت أواسط شهر يونيو الماضي، في مدينة أنابا على شواطئ البحر الأسود.

ويعد فراس معلا أول سباح في العالم يقطع المسافة بين قارتي أوروبا وآسيا سباحة، عندما قطع المسافة بين قبرص وسوريا (مدينة اللاذقية) عام 2007 لمسافة 110 كم بزمن قدره 41 ساعة متواصلة كما سبق له عبور بحر المانش بين إنجلترا وفرنسا عام 2002 بزمن 20 ساعة.

ويمتك فراس معلا، وهو من مواليد العام 1971، سجلا حافلا بالإنجازات الخارجية الأخرى، أبرزها برونزية بطولة العالم في هنغاريا العام الماضي، وبطل العرب في سباق 20 كيلومترا الذي أقيم في سوريا عام 1991، والمركز الثالث مع المنتخب السوري في بطولة العالم بسويسرا عام 1992، والمركز الأول في سباق كندا العالمي لمسافة 10 كيلومترات عام 2000، والمركز الأول مع المنتخب في سباق 5 كيلومترات ضمن بطولة آسيا التي أقيمت في قطر عام 2002، والمركز الثاني للفردي في البطولة ذاتها إضافة إلى برونزية العالم للماسترز في هنغاريا.

المصدر: RT