زينيت الروسي يقلب الطاولة على ضيفه مولده النرويجي في ملحق الدوري الأوروبي

حول زينيت بطرسبورغ الروسي تأخره إلى فوز على ضيفه مولده - النرويجي (3-1)، اليوم الخميس، في ذهاب الدور الحاسم المؤهل إلى دور المجموعات للدوري الأوروبي بكرة القدم.

وسجل المدافع النرويجي هيستاد إريك هدف التقدم للضيوف، قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول. ورد أصحاب الأرض بثلاثة أهداف متتالية في الشوط الثاني، عبر كل من المهاجمين أرتيوم دزيوبا وأنطون زابولوتني، والمدافع السلوفاكي ميخا ميفليا، في الدقائق الـ (59، 68، 90) على الترتيب.

وسيرد الفريق الروسي الزيارة للفريق النرويجي، يوم الخميس المقبل.

وكان زينيت بطرسبورغ قد حقق "ريمونتادا" تاريخية في الدور السابق، عندما ألحق هزيمة ساحقة بضيفه دينامو مينسك البيلاروسي (8-) إياب، معوضا هزيمته المفاجئة خارج أرضه (0-4) ذهابا، وأصبح أول فريق روسي يخسر أمام فريق بيلاروسي على المستوى الأوروبي.

المصدر: RT