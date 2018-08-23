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الأحمر البحريني يودع دورة ألعاب آسيا لكرة القدم

الرياضة

الأحمر البحريني يودع دورة ألعاب آسيا لكرة القدم
RT
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خرج منتخب البحرين من الدور ثمن النهائي لمسابقة كرة القدم للرجال، في إطار فعاليات دورة الألعاب الآسيوية، المقامة حاليا في إندونيسيا، على يد نظيره الفيتنامي.

وخسر الأحمر بهدف قاتل سجله الفيتنامي كونغ فونغ نغوين، قبل دقيقتين فقط من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، التي جرت بينهما اليوم الخميس، وأكملها منتخب البحرين بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه أحمد صالح سند، في نهاية الشوط الأول.

وضرب منتخب فيتنام بذلك موعدا في الدور ربع النهائي، مع نظيره السوري، الذي تغلب بدروه على منتخب فلسطين بهدف وحيد.

المصدر: وكالات 

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