كوريا الجنوبية تطيح بإيران في ألعاب آسيا لكرة القدم

أزاح منتخب كوريا الجنوبية نظيره الإيراني (2-0) عن طريقه من الدور ثمن النهائي لمسابقة كرة القدم للرجال، ضمن فعاليات دورة الألعاب الآسيوية، المقامة حاليا في إندونيسيا.

وأحرز هدفي المنتخب الكوري الجنوبي كل من، يو جو هوانغ، وسيونغ وو لي، في الدقيقتين الـ (40 و55) على الترتيب.

وضرب منتخب كوريا الجنوبية بذلك موعدا في الدور ربع النهائي مع نظيره الأوزبكستاني، الذي فاز على منتخب هونغ كونغ بثلاثية نظيفة، في وقت سابق من اليوم أيضا.

المصدر: وكالات