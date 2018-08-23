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شاهد.. سوريا تنتزع فوزا صعبا من فلسطين وتبلغ ربع نهائي الألعاب الآسيوية

الرياضة

شاهد.. سوريا تنتزع فوزا صعبا من فلسطين وتبلغ ربع نهائي الألعاب الآسيوية
Travel around/ Youtube.com
شاهد.. سوريا تنتزع فوزا صعبا من فلسطين وتبلغ ربع نهائي الألعاب الآسيوية
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اقتنص المنتخب الأولمبي السوري فوزا صعبا من نظيره الفلسطيني (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، في ثمن نهائي مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في إندونيسيا. ‏

ويدين "نسور قاسيون" بالفضل في هذا الفوز، للاعب أحمد الأشقر، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة (73)، من ضربة رأسية قوية، فشل حارس مرمى فلسطين في التصدي لها.

وكان المنتخبان قد تأهلا إلى الدور ثمن النهائي، بعد تحقيقهما نتائج جيدة في المجموعتين الأولى والثالثة، حيث احتل المنتخب الفلسطيني المركز الثاني في المجموعة الأولى، فيما احتل السوريون مركز الوصافة في المجموعة الثالثة.

المصدر: AFC

// 26.06.2018 по тикету 15478

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