البايرن وهوفنهايم يقصان شريط افتتاح الدوري الألماني

تعود عجلة الدوري الألماني لكرة القدم للدوران بدءا من غد الجمعة، حيث يواجه حامل اللقب بايرن ميونيخ ضيفه هوفنهايم، على ملعب "أليانز أرينا".

وسيخوض البايرن، المرشح فوق العادة للحفاظ على لقبه، مباراته الأولى في "البوندسليغا" تحت قيادة مدربه الجديد، الكرواتي نيكو كوفاتش، المدرب السابق لآينتراخت فرانكفورت، والذي تفوق على النادي البافاري في نهائي كأس ألمانيا في نهاية الموسم الماضي، بنتيجة (3-1).

ولم يعزز البايرن صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية التي تستمر حتى نهاية أغسطس الحالي، بل تخلى عن لاعبه التشيلي أرتورو فيدال لصالح برشلونة بطل إسبانيا، وسط تقارير عن احتمال أن يحذو حذوه تياغو ألكانتارا، في حين أكد رئيس النادي أوليس هونيس وجود احتمال بنسبة 50 بالمئة لانتقال المدافع بواتينغ إلى باريس سان جرمان بطل فرنسا.

ويسعى البايرن لتكريس هيمنته على الدوري الألماني في السنوات الأخيرة، والتتويج باللقب للعام الثامن على التوالي، بينما يتطلع منافسه هوفنهايم لمواصلة تطوره، وتحقيق مركز جيد في الدوري، علما أنه حل في المركز الثالث في الموسم الماضي.

وتقام يومي السبت والأحد مباريات أخرى ضمن الجولة الأولى من الدوري الألماني، وستكون على الشكل التالي:

السبت 25 أغسطس

هيرتا برلين # نورنبيرغ، فيردر بريمن # هانوفر96، فولفسبورغ # شالكه 04، فرايبورغ # آينتراخت فرانكفورت، فورتونا دوسلدورف # أوغسبورغ، بوروسيا مونشنغلادباخ # باير ليفركوزن.

الأحد 26 أغسطس

ماينز 05 # شتوتغارت، بوروسيا دورتموند # لايبزيغ.

المصدر: وكالات