الروسي مدفيديف يعبر إلى ربع نهائي دورة "ونستون سالم"

واصل النجم الروسي الصاعد دانييل مدفيديف، مشواره الناجح في دورة "ونستون سالم" الأمريكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها 700 ألف دولار، وصعد إلى ربع النهائي.

وجاء تأهل مدفيديف (22 عاما)، عقب فوزه اليوم في الدور الثالث، على الأرجنتيني غويدو أندريوز، بمجموعتين متتاليتين (7-5 و6-1)، في مباراة استغرقت ساعة واحدة و35 دقيقة.

وسيلعب مدفيديف في الدور ربع النهائي مع الفائز من المواجهة، التي ستجمع في وقت لاحق اليوم، بين الأمريكي رايان هاريسون، والصربي فيلب كارينوفيتش، المرشح السابع للقب.

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وبلغ الدور ربع النهائي كذلك، الأمريكي ستيف جونسون، بفوزه على الإسباني غومي مونار (6-4 و6-4)، والكوري الجنوبي تشونغ هيون، الذي أقصى الإيطالي ماتيو بيرتيني، بتغلبه عليه بواقع (6-3، 3-6 و6-3).

المصدر: rsport.ria.ru