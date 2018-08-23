رونالدو يكشف عن أفضل هدف في مسيرته على الإطلاق (فيديو)

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل حديثا من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، عن أفضل هدف سجله في مسيرته الكروية على الإطلاق.

وقال النجم البرتغالي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، في تصريحات نقلها موقع "Football Italia": "في رأيي، الأفضل هو الهدف الذي سجلته في شباك يوفنتوس من ضربة مقصية.. عندما بدأ المشجعون في ملعب اليوفي يصفقون لي، قلت في نفسي: رائع، هذا مدهش.. لم تكن في حياتي لحظات من هذا القبيل.. كانت لحظات لا تنسى".

وتابع الدون "هل أثرت تصفيقات مشجعي يوفنتوس على قراري بشأن الانضمام إلى السيدة العجوز؟ هناك من يقول نعم، وهناك من يقول لا، أستطيع أن أقول أن الأجزاء الصغيرة في النهاية لها أهمية كبيرة. بصراحة، الطريقة التي ظهر بها ملعب يوفنتوس أمامي أثرت علي. لسوء الحظ، سجلت هذا الهدف في مرمى فريقي الحالي، لكن هذا كان في الماضي".

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وأحرز رونالدو هدفا مذهلا من ضربة مقصية رائعة، خلال اللقاء الذي فاز فيه فريقه السابق ريال مدريد على مضيفه يوفنتوس (3-0) في الموسم الماضي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن رونالدو انتقل الشهر الماضي، بشكل مفاجئ إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد، مقابل 117 مليون يورو.

المصدر: eurosport.ru