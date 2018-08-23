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مشجع لأياكس لم يتقبل تلقي فريقه لهدف.. فعاقب المسجل (فيديو)

الرياضة

مشجع لأياكس لم يتقبل تلقي فريقه لهدف.. فعاقب المسجل (فيديو)
Reuters Michael Kooren
مشجع لأياكس لم يتقبل تلقي فريقه لهدف.. فعاقب المسجل (فيديو)
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لم يتمالك أحد مشجعي أياكس أمستردام الهولندي أعصابه، بعد استقبال شباك فريقه لهدف أمام ضيفه دينامو كييف الأوكراني أمس، ليقرر معاقبة مسجل الهدف على طريقته.

وسجل توماش كيدزيورا لاعب دينامو هدف التعادل لفريقه في الدقيقة (16)، وخلال احتفاله بالهدف، رشقه أحد المشجعين، الذي كان جالسا في الصفوف الأمامية من مدرجات الملعب، بـ"رذاذ الجعة".

وانتهت المواجهة التي تدخل ضمن ذهاب الدور الحاسم المؤهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوز أياكس بنتيجة (3-1).

وسيلتقي الفريقان مجددا الثلاثاء المقبل في كييف، لتحديد المتأهل منهما إلى "التشامبيونز ليغ".

المصدر: لينتا.رو

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