أياكس يهزم دينامو كييف في ملحق دوري الأبطال (فيديو)

حقق فريق أياكس أمستردام الهولندي فوزا ثمينا على ضيفه دينامو كييف الأوكراني (3-1)، في ذهاب الدور الحاسم المؤهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحملت ثلاثية الفريق الهولندي توقيع كل من، دوني فان دي بيك، والمغربي حكيم زيياش، والصربي دوشان تاديتش، في الدقائق (2، 35، 43) على الترتيب.

بينما سجل البولندي توماش كيدزيورا هدف الفريق الأوكراني الوحيد، عند الدقيقة الـ 16 من زمن الشوط الأول للمباراة، التي جرت على ملعب "أمستردام أرينا".

وسيتجدد اللقاء بين الفريقين في مباراة الإياب، يوم الثلاثاء المقبل، على الملعب الأولمبي، في العاصمة الأوكرانية كييف.

المصدر: RT