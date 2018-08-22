الفرنسية غارسيا والألمانية جورجيس إلى ثاني أدوار نيو هيفن .. (فيديو)

صعدت الفرنسية كارولين غارسيا والألمانية جوليا جورجيس إلى الدور ربع النهائي لدورة نيو هيفن للتنس، المقامة في ولاية كونتيكت الأمريكية، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 760 ألف دولار.

وتجاوزت اللاعبة الفرنسية عقبة منافستها البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش، إثر فوزها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-7) و(6-2) و(6-4) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء.

.@CaroGarcia fights backs to get the win at the @Connecticutopen!



Seals her spot in the quarterfinal 6-7(2), 6-2, 6-4! pic.twitter.com/Ru48WLZoPl — WTA (@WTA) 22 августа 2018 г.

بينما جاء تأهل اللاعبة الألمانية على حساب الأوكرانية دايانا ياستريمسكايا، عقب تغلبها عليها بمجموعتين لواحدة أيضا، بواقع: (6-4) و(3-6) و(6-4).

.@juliagoerges battles past Yastremska at the @Connecticutopen!



Books a spot in her 8th quarterfinal of the season with 6-4, 3-6, 6-4 victory! pic.twitter.com/G4duDeVx0Y — WTA (@WTA) 22 августа 2018 г.

المصدر:RT