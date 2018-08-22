تركي آل الشيخ يتعهد بضم نجم كبير في صفقة تاريخية

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ورئيس نادي "بيراميدز" المصري لكرة القدم أن فريقه سيتعاقد مع نجم كبير خلال الانتقالات الشتوية المقبلة في صفقة تاريخية.

وكتب آل الشيخ على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك: "في يناير سيتم التعاقد مع نجم كبير ما يعتبر إضافة مهمة للدوري المصري.. وأغلى صفقة في تاريخه.. حتكسر رقم كينو في حجم ومبلغ الصفقة".

وكان نادي "بيراميدز" قد أبرم أغلى صفقة في تاريخ الدوري المصري خلال "الميركاتو" الصيفي الحالي، بتعاقده مع البرازيلي ماركوس دا سيلفا والشهير باسم "كينو"، من نادي بالميراس، مقابل 8.60 ملايين دولار.

تجدر الإشارة إلى أن "بيراميدز" يحتل حاليا المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط، بعد انقضاء 3 مراحل.

المصدر: فيسبوك