الإصابة تحرم نادي برشلونة من خدمات حارسه سيليسن

أعلن نادي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، أن حارسه البديل الهولندي ياسبر سيليسن سيغيب لفترة غير محددة جراء تعرضه للإصابة خلال حصة تدريبية للنادي الكتالوني اليوم.

وأوضح "البارسا" في بيان أن سيليسن "تعرض لالتواء في العضلة الوربية (بين الأضلع الصدرية) على الجهة اليسرى.. أما تواجده في المباريات المقبلة فمرتبط بتعافيه من هذه الإصابة".

وانضم سيليسن (29 عاما) إلى برشلونة عام 2016 قادما من أياكس أمستردام الهولندي، وهو الثاني في ترتيب حراس المرمى في النادي الكتالوني خلف الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

على صعيد آخر، أفاد النادي الإسباني أن لاعب خط الوسط سيرجي سامبر (23 عاما) يعاني من التواء في الكاحل. وخاض سامبر الذي نشأ في صفوف الفئات العمرية للنادي الكتالوني، 12 مباراة مع الفريق الأول، وأمضى الموسمين الماضيين معارا إلى غرانادا، ولاس بالماس تواليا.

المصدر: أ ف ب