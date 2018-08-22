14 عاما على هدف خرافي لا يتكرر للـ"السلطان" إبراهيموفيتش

سجل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مئات الأهداف في مسيرته الحافلة، ولكن الهدف الذي أحرزه بقميص أياكس أمستردام في شباك بريدا، ربما يكون الأفضل له على الإطلاق في مشواره الاحترافي.

وخلال المباراة التي جمعت يومها نادي أياكس العريق بنظيره "إن أي سي بريدا" في منافسات الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم، ارتأى إبراهيموفيتش، الذي لم يكن يتجاوز حينها الـ22 من عمره، أن يرسل للعالم إشارات بأنه نجم قادم وبقوة، وسيحفر اسمه بأحرف من ذهب في عالم الساحرة المستديرة. وتلقى إبراهيموفيتش المشهور بلقب "السلطان إبرا"، كرة على مشارف منطقة جزاء "بريدا"، ليراوغ 4 لاعبين واحدا تلوا الآخر بفاصل مهاري مذهل، قبل أن ينفرد بالحارس، ويضع الكرة في الشباك.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد موسم رائع مع أياكس، انتقل "إبرا" صيف عام 2004 إلى يوفنتوس الإيطالي، ليمر بعدها بالعديد من الأندية كإنتر ميلان وميلان الإيطاليين، وبرشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن يحط صاحب الـ36 عاما الرحال هذا الموسم في نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي.

المصدر: eurosport.ru