// 26.06.2018 по тикету 15478
حكم يشاهد مقاتلا يختنق ويرفض إيقاف النزال (فيديو)
@BrMassami/Twitter.com
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كاد النزال الذي جمع بين البرازيلي ميلكيزيل كوستا ومواطنه رافائيل باربوسا في إطار الترويج للفنون القتالية المختلطة MMA Demolidor في البرازيل أن ينتهي بتراجيديا.
فقد انقض باربوسا على منافسه كوستا وراح يخنقه ضاغطا عنقه، ليسقطه أرضا بحركة بارعة، قبل أن يثبته على الأرض ويشل حركته.
WTF Ref! pic.twitter.com/UMdFkCPlhn— Bruno Massami (Бруно Массами) (@BrMassami) 20 августа 2018 г.
ولم يظهر كوستا أي ردة فعل بعد سقوطه، فأعطى باربوسا إشارة للحكم من أجل إيقاف النزال حتى لا يخنق منافسه، ولكن الحكم ولأسباب غير معروفة، رفض تلبية الطلب، واستمر النزال على هذا الحال لمدة دقيقة كاملة.
المصدر: لينتا.رو
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