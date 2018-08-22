بيانيتش يوقع عقدا جديدا طويل الأمد مع يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، تمديد عقد لاعب خط وسطه الدولي البوسني ميراليم بيانيتش حتى عام 2023.

ويدافع بيانيتش (28 عاما) عن ألوان يوفنتوس منذ 2016 بعد انتقاله إليه قادما من روما، وتوج معه بثنائية الدوري والكأس المحليين في الموسمين الماضيين.

ونشر الدولي البوسني، الذي سجل 15 هدفا في الدوري الإيطالي من ركلات حرة منذ عام 2011، تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، عبر فيها عن سعادته الكبرى بتمديد عقده مع اليوفي.

وبدأ يوفنتوس مسعاه نحو لقب ثامن على التوالي في "الكالتشيو" السبت الماضي، بفوز صعب على كييفو فيرونا (3-2)، في أول مشاركة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القادم من ريال مدريد الإسباني، بطل دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الماضية.

المصدر: وكالات