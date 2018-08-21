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قادة أندية الدوري الإسباني ضد إقامة مبارياته في أمريكا

الرياضة

قادة أندية الدوري الإسباني ضد إقامة مبارياته في أمريكا
Reuters Albert Gea
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سيعقد قادة أندية الليغا الإسبانية، غدا الأربعاء، اجتماعا في مكتب رابطة لاعبي كرة القدم في البلاد، لإعداد ونشر بيان ضد خطط لإقامة بعض مباريات الدوري في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت صحيفة (AS) الإسبانية أن ممثلي جميع الأندية العشرين المشاركة في الليغا سيوقعون على البيان.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد وقعت على عقد لمدة 15 عاما مع مجموعة وسائل الإعلام الرياضية "Relevant"، على أن تقام بموجبه مواجهة واحدة على الأقل من مباريات الليغا في الولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن تقام أول مباراة من الدوري الإسباني خارج أوروبا، في ميامي، لكنها لن تكون قبل عام 2019 بسبب الأمور القانونية.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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